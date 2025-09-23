UZ Brussel : première réussite de traitement non invasif pour un trouble du rythme cardiaque

L’UZ Brussel a réalisé une avancée majeure en traitant, pour la première fois, un patient souffrant de tachycardie ventriculaire (TV) grâce à l’ablation par radiothérapie stéréotaxique.

Cette technique, jusque-là utilisée en oncologie, consiste à irradier précisément la zone problématique du cœur, sans nécessiter de chirurgie, et offre une alternative non invasive pour les patients réfractaires aux traitements classiques.

La TV, un trouble grave du rythme cardiaque, est souvent traitée par ablation par cathéter. Cependant, cette méthode peut échouer ou provoquer des récidives. La radiothérapie stéréotaxique permet d’interrompre le rythme anormal avec une précision millimétrique, grâce à une technologie d’imagerie en temps réel qui suit les mouvements du cœur.

Le Professeur Andrea Sarkozy, cardiologue à l’UZ Brussel, souligne que cette approche ouvre de nouvelles perspectives pour les patients vulnérables, en offrant un traitement moins invasif. “Le fait que nous puissions traiter les troubles du rythme cardiaque sans cathéter ni chirurgie peut considérablement améliorer la qualité de vie d’un groupe de patients vulnérables”.

Cette première réussite marque une étape importante, et l’hôpital prévoit de perfectionner la technique pour la rendre accessible à davantage de patients.

Rédaction – UZ Brussel