L’ULB reproche à Bouchez de remettre en cause la place de l’université dans la démocratie

Les propos de M. Bouchez ont été diffusés au cours de la dernière semaine sur la chaîne YouTube, dans la foulée de ceux tenus par la ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, Jacqueline Galant, sur son souhait de voir changer la ligne éditoriale de La Première (RTBF) à l’occasion de prochains changements à la tête du service public.

“…En fait, le monde journalistique, c’est un peu comme le monde universitaire, une partie du monde auto-proclamé intellectuel et de ceux qui trouvent que je suis populiste…. Vous avez le triangle des Bermudes (NDLR: du monde de la gauche): RTBF – ULB – Boulevard de l’Empereur (NDLR: le siège du Parti Socialiste). Ça, c’est le triangle des Bermudes. Vous êtes au mileu… Vous mourrez…”, avait notamment dit le président du MR devant des militants de son parti.

Réagissant dimanche, l’ULB a replacé les attaques dont elle fait l’objet dans le contexte de “la disqualification de plus en plus fréquente de la critique, du doute et de la recherche et dont les exemples ne manquent pas”.

“C’est dans ce contexte qu’il faut considérer l’énième attaque d’un homme politique. Après avoir traité notre université d’islamiste, voici qu’il dresse une nouvelle carte des fantasmes: le “triangle des Bermudes”, dont les pointes seraient la RTBF, le boulevard de l’Empereur et l’ULB… Rien que ça…”, a dénoncé l’Université.

Pour celle-ci, c’est une “remise en cause de la liberté académique et, avec elle, de la place de l’université dans la démocratie. Une université n’est pas un décor neutre : c’est un lieu où l’on discute, où l’on contredit, où l’on se trompe parfois, mais où l’on cherche, ensemble, à mieux comprendre le réel. Il en va de même pour les médias et pour les partis politiques démocratiques dont d’éminents libre-penseurs sont issus de l’ULB”.

Aux yeux de l’Université, le triangle des Bermudes invoqué est celui de la disparition de l’intelligence, de la culture, de la démocratie, du respect, de la bienveillance.

“L’ULB est une communauté qui ne renonce ni à la connaissance, ni au débat, ni au libre examen, qui forme des milliers de jeunes, les aide à devenir des citoyens et citoyennes libres. Nous ne nous habituerons pas à ces attaques, nous ne les banaliserons jamais, nous les combattrons toujours…”, a encore dit l’Université.

