Indépendance de la RTBF : “Nous acceptons les critiques”, mais pas l’ingérence, rétorque la RTBF

La RTBF et sa Société des journalistes ont réagi vendredi aux propos polémiques de la ministre francophone des Médias Jacqueline Galant, lors d’un évènement local où elle s’exprimait aux côtés du président du MR Georges-Louis Bouchez.

“Nous acceptons les critiques et le débat public mais nous refusons toute forme d’ingérence”, clarifie le groupe média de service public et sa SDJ.

“Nous soutenons, défendons et revendiquons le travail de toutes les équipes de la rédaction face à des propos dénigrants, non étayés, méprisants. Nous dénonçons le climat de pression et de menaces répétées qui touche l’ensemble de la RTBF et de ses équipes”, poursuit le texte.

Le communiqué est signé par la direction de la RTBF, par sa direction de l’information et des sports, et par la Société des journalistes de la RTBF. Le directeur de l’information Jean-Pierre Jacqmin était justement visé par les critiques de Jacqueline Galant, qui laissait entendre le 13 janvier dernier qu’il était positif qu’il soit bientôt remplacé. Elle indiquait alors espérer qu’on pourra à cette occasion “apporter une ligne (éditoriale) un peu différente, qui ira de l’autre côté de l’échiquier politique”.

Au passage, elle avait aussi répété une critique devenue habituelle de la part du MR, selon laquelle beaucoup (lisez: trop) de journalistes sont “gauchos”, et qu’il est nécessaire que ça change.

Elle s’était en outre félicitée du prochain départ de l’administrateur général Jean-Paul Philippot.

La RTBF, dont les relations avec le sommet du MR se sont tendues sous le coup des attaques à répétition de Georges-Louis Bouchez à son encontre, rappelle vendredi l’indépendance éditoriale du média public, “que ce soit au niveau de sa structure, de ses missions, de ses valeurs et de son personnel”. Elle “condamne” toute déclaration qui porte atteinte à ce principe, en particulier celles qui “affectent la sérénité du processus de renouvellement de certaines fonctions de direction”. “Nous serons particulièrement vigilants à la transparence et à l’indépendance de ces procédures”, rétorque-t-elle.

Directions et société des journalistes de la RTBF concluent en rappelant leur credo: rigueur, indépendance, savoir-faire, déontologie, dans un but d’information. Les émissions “participent activement aux débats pluralistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles”. “C’est et ce sera toujours notre ligne éditoriale en toute autonomie, en exigence de qualité et en respect de la liberté de la presse, au cœur de la démocratie“.

Belga