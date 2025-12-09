Ligue des Champions : l’Union Saint-Gilloise défie l’Olympique de Marseille ce mardi soir

En quête de points pour poursuivre l’aventure en Ligue des Champions, l’Union Saint-Gilloise va chercher à engranger ses premières unités “à domicile”, mardi à 21h00 contre l’Olympique de Marseille.

Dans le Lotto Park du rival anderlechtois, les Unionistes tenteront notamment de bâtir sur le succès retentissant à Galatasaray (0-1), il y a deux semaines, en mobilisant “l’esprit collectif” cher à leur entraîneur David Hubert.

Après cinq des huit journées de la phase de ligue en C1, l’Union et l’OM partagent le même total de 6 points mais les Marseillais (21e) figurent dans le convoité top 24, promesse de qualification pour les barrages, tandis que l’USG en est à la lisière (25e), avec une différence de buts défavorable.

Comme l’a expliqué le T1 des Bruxellois en conférence de presse, lundi, son groupe ne veut pas faire figure de “spectateur ou de sparring partner” dans la compétition. Au contraire, “nous voulons montrer que nous méritons notre place, comme nous l’avons fait à chaque match”, a affirmé Hubert.

Dans le camp adverse se présentera l’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi et notamment emmené par Arthur Vermeeren au milieu de terrain. L’ancien joueur de l’Antwerp, bien en vue sur la Cannebière, a averti ses coéquipiers de “ne pas sous-estimer l’Union” et son “collectif très solide“, avec “une bonne défense”.

Comme l’a rappelé le journal L’Équipe lundi, le déplacement à l’Union rappellera un lointain souvenir doux-amer pour l’OM. Les Marseillais avaient en effet effectué leurs premiers pas dans une compétition européenne face à l’Union, en 1962, dans le cadre de la Coupe des villes de foire, l’ancêtre de l’Europa League, la C3. Marseille l’avait emporté 1-0 à l’aller, mais l’USG avait triomphé au match retour (4-2), cette fois dans son stade Joseph Marien, pour passer au deuxième tour de la compétition.

