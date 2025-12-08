Passer la navigation
Récap’ sport : Anderlecht coule, le Léopold assure

Week-end contrasté pour les clubs bruxellois, entre revers marquants et confirmations au sommet sur les terrains de football, de rugby et de hockey en salle.

Le Sporting d’Anderlecht a vécu un week-end noir avec une lourde défaite 4-0 à Westerlo, mettant fin à une série de quatre matchs sans revers.

L’Union Saint-Gilloise a également laissé filer des points face à La Gantoise (1-1), mais reste leader.

En rugby, Boitsfort s’impose dans le derby bruxellois face au Kituro Schaerbeek (12-24) et remonte à la quatrième place.

En hockey en salle, le Léopold confirme sa domination avec deux victoires et solidifie sa place en tête du championnat.

■ Reportage de Remy Rucquoi 

