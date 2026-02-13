“L’heure n’est pas à l’euphorie” pour les associations citoyennes bruxelloises : “La confiance envers le politique ne se rétablira pas d’elle-même”

Les associations citoyennes bruxelloises Respect Brussels et WeAreBrussels considèrent la formation du nouveau gouvernement bruxellois, 613 jours après les élections, comme une “avancée indispensable”. Alors que cette longue paralysie a ébranlé la confiance envers le politique, les citoyens bruxellois demandent à être “associés pleinement à la réforme de la Région”.

Après plus de 613 jours de négociations, ponctués de nombreuses tentatives infructueuses entre les partis politiques bruxellois néerlandophones et francophones, les dirigeants politiques sont finalement parvenus jeudi soir à former un gouvernement régional doté de toutes les compétences. Un accord a été conclu entre les partis MR, PS, Les Engagés, Groen, Anders, Vooruit et le CD&V.

“La Région de Bruxelles-Capitale dispose à nouveau d’un gouvernement de plein exercice. Une avancée indispensable“, réagit vendredi Respect Brussels, l’association citoyenne qui n’a cessé de faire pression sur les politiciens pendant la longue période d’immobilisme. “Le déficit démocratique qui pesait sur Bruxelles depuis plus d’un an et demi est enfin levé.”

Malgré la sortie de l’impasse politique, Respect Brussels et WeAreBrussels estiment toutefois que “l’heure n’est pas à l’euphorie“. Les associations citoyennes soulignent que le blocage politique a laissé des traces dans le tissu social de la région. “La distance entre les citoyens et leurs représentants s’est creusée tandis que la confiance envers le politique a été fortement ébranlée et ne se rétablira pas d’elle-même.”

Une révision en profondeur des institutions bruxelloises réclamée

Par ailleurs, selon les associations, cette crise a “révélé des faiblesses structurelles dans le modèle institutionnel bruxellois“, face auxquelles une réforme s’impose.

“Nous plaidons pour une révision en profondeur des institutions bruxelloises, de la législation et du fonctionnement de notre démocratie“, préconisent dès lors les associations tout en enjoignant les politiques à “associer pleinement” les citoyens, les académiques, le secteur associatif et les entrepreneurs dans cette réforme. “Les citoyens doivent pouvoir participer, sur un pied d’égalité, à la définition et aux décisions concernant l’avenir de la Région de Bruxelles-Capitale. Non pas dans le cadre d’une consultation symbolique, mais comme partenaires à part entière du processus de réforme“.

De leur côté, les quarante comités de quartier bruxellois se réjouissent également que les politiciens bruxellois aient finalement compris que “continuer avec un gouvernement en affaires courantes n’était pas une si bonne idée“.

Il faudra désormais travailler dur, selon les comités, avec plusieurs chantiers importants pour l’avenir, parmi lesquels l’élaboration d’un budget équilibré, la réduction de la dette accumulée, le renforcement de la sécurité dans les espaces publics, la réduction de l’extrême pauvreté dans ces mêmes espaces publics et la propreté des rues. “Nous attendons un gouvernement efficace qui se retrousse les manches. Il faut rattraper le temps perdu.”

Se montrer ferme vis-à-vis du fédéral

Eric Vandezande, porte-parole des comités de quartier bruxellois, estime par ailleurs que Bruxelles doit se montrer beaucoup plus ferme vis-à-vis du gouvernement fédéral. Selon lui, le nouveau gouvernement régional – auquel participent également des partis du gouvernement fédéral – a pour mission de défendre bec et ongles les intérêts bruxellois auprès de l’Arizona. “Trop souvent, Bruxelles est traitée de manière injuste en matière d’investissements dans la justice et la police, ainsi que face aux conséquences sociales d’une politique migratoire défaillante, qui fait que 10.000 sans-abri et 100.000 sans-papiers vivent dans les rues de Bruxelles. Toutes ces responsabilités incombent normalement au gouvernement fédéral, qui n’est pas suffisamment épinglé quant à sa négligence coupable“, conclut M. Vandezande.

Belga – Photo : Belga Image