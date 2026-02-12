Retour à l’équilibre budgétaire, mobilité, LEZ : les premières mesures de l’accord annoncées

Au terme de 613 jours de blocage, la Région bruxelloise tient enfin un accord de gouvernement. Réunis en conclave depuis mardi matin à la Fondation universitaire, les négociateurs du MR, du PS et des Engagés côté francophone, ainsi que de Groen, Anders, Vooruit et du CD&V côté néerlandophone, se sont accordé sur plusieurs dossiers épineux, notamment sur l’équilibre budgétaire d’ici 2029.

L’accord de gouvernement complet sera dévoilé vendredi matin, a précisé Georges-Louis Bouchez. Mais les négociateurs ont déjà annoncé plusieurs mesures, dont un retour à l’équilibre budgétaire en 2029, ce qui représente un milliard d’économies d’ici à la fin de la législature. Selon Ahmed Laaouej, ces économies sont réparties équitablement entre recettes et dépenses.

Le futur gouvernement bruxellois entend mettre en œuvre un “tax shift”, le doublement prime Be Home qui permet de réduire le précompte immobilier des propriétaires habitants, un nouveau plan de mobilité basé sur des mailles plus petites et centré sur certains lieux comme les écoles, une réduction des amendes en cas d’infraction à la zone basse émission (LEZ), une réforme des services publics, ou encore un financement “confirmé et consolidé” en matière de logement.

Le MR et Les Engagés tiennent leur congrès de participation dès ce jeudi soir, à 20h30. Le PS bruxellois sondera ses militants demain/vendredi à 18h00. Les prestations de serment auront lieu samedi, a indiqué M. Bouchez, qui n’a pas dévoilé le nom du ou de la future ministre-présidente.

Avec Belga – Photo : BX1