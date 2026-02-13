La Déclaration de politique régionale du futur gouvernement “se concentre sur les plus grands chantiers de la Région”

La Déclaration de politique régionale du futur gouvernement MR-PS-Engagés/Groen-Anders-vooruit-CD&V va à l’essentiel, ressort-il de la lecture du document de quelque 24 pages sur lesquelles elle a été couchée.

Le texte de l’accord politique est plus proche en nombre de pages de celui du dernier gouvernement auquel les libéraux ont participé (1999-2004; une trentaine de pages) que de celui du gouvernement Vervoort sortant qui en comptait 127.

Comme on s’y attendait, après des mois de blocage politique et de détérioration de la situation financière, la déclaration part du postulat suivant: “Consciente des urgences et du temps qui s’est déjà écoulé depuis les élections du 09 juin 2024, la majorité s’est accordée sur une déclaration de politique régionale qui se concentre sur les plus grands chantiers de la Région“.

Le premier chapitre évoqué est celui de la maîtrise du budget, sans lequel rien ne pourra se faire. Au-delà des premiers éléments (doublement de la prime Be Home; et une hausse jusqu’à 800.000 euros, d’ici 2029, du plafond donnant droit à un abattement des droits d’enregistrement, on annonce que les économies projetées seront réalisées à 80% via les dépenses, et 20% via une optimalisation des recettes.

Est également en vue pour 2028, la baisse d’un pourcent sur l’impôt des personnes physiques pour l’ensemble des habitants.

Dans le deuxième chapitre consacré à la Mobilité, il apparaît qu’au-delà de l’évaluation du Plan Good Move en vue d’établir un nouveau plan de circulation, “l’offre de la STIB sera maintenue”.

Autre confirmation: “les mécanismes de sanction – pour la Zone de basse émission -, seront adaptés afin d’éviter des amendes disproportionnées et de renforcer l’acceptabilité sociale de la LEZ“, via l’instauration d’un pass annuel à 350€ indexé, d’une catégorie sociale à 200€, et d’une amende mensuelle à 80€.

Belga – Photo : Belga Image