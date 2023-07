L’explorateur bruxellois Alain Hubert reçoit la médaille Belgica, récompense de ses expéditions polaires

L’explorateur Alain Hubert est le lauréat de la prestigieuse médaille Belgica 2023.

Explorateur et fin connaisseur des pôles, le Bruxellois Alain Hubert recevra l’an prochain la prestigieuse médaille Belgica, remise par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, annonce ce jeudi l’International Polar Foundation, qu’il préside et qu’il a fondé. Ainsi, cette médaille, décernée tous les cinq ans, récompensera “sa contribution exceptionnelle à la recherche dans les régions polaires, en particulier ses expéditions polaires record, la mise en place d’importants programmes de recherche scientifique et la construction de la première station de recherche polaire zéro émission au monde, la Princess Elisabeth Antarctique“, indique la Fondation Polaire Internationale.

Alain Hubert recevra cette médaille au cours d’une cérémonie en mars prochain, aux cotés du glaciologue français Jérôme Chappellaz, enseignant à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, et connu pour “son analyse des carottes de glace du Groenland et de l’Antarctique, qui a permis aux scientifiques de reconstituer les concentrations atmosphériques de méthane au cours des 800.000 dernières années”, explique la Fondation Polaire.

“Un honneur et un privilège“

Au moment d’apprendre qu’il recevra cette prestigieuse récompense, Alain Hubert indique qu’il s’agit d'”un honneur et un privilège d’avoir pu contribuer à la tradition de l’exploration polaire belge et de la recherche polaire internationale initiée par Adrien de Gerlache, et d’avoir aidé les chercheurs polaires belges à bénéficier d’une plateforme qui expose pleinement leurs prouesses scientifiques très considérables“.

Cette médaille, qui existe depuis 1904 par statut royal, sera ici décernée pour la douzième fois depuis sa création, après avoir été initialement créée pour commémorer la première expédition d’hivernage en Antarctique à bord du navire de recherche Belgica.

