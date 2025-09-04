Passer la navigation
Les urgences du site Paul Brien restent ouvertes malgré la grève des infirmiers

Le service des urgences du site Paul Brien (CHU Brugmann) a annoncé, jeudi matin, avoir pris des mesures afin de garantir la continuité des soins et l’ouverture du service. Les infirmiers du site avaient annoncé mercredi le lancement d’une action de grève à partir de ce jeudi 4 septembre.

“Conformément à la loi, le service des urgences demeure ouvert et continue d’accueillir tous les patients et patientes. Des mesures ont donc été prises pour assurer la continuité des soins”, peut-on lire dans un communiqué du CHU Brugmann. Le service des urgences du site Brien reconnait traverser actuellement “un période de fortes tensions suite à des difficultés relationnelles”.

De son côté, le front commun syndical (CGSP, CSC, SLFP) dénonçait dans un communiqué diffusé mercredi “des conditions de travail déplorables dans un climat délétère”, menant à des situations où des infirmiers se rendraient au travail “la peur au ventre”.

► Lire aussi | Grève ce jeudi matin aux urgences de l’hôpital Paul Brien: les infirmiers dénoncent “des conditions de travail déplorables dans un climat délétère”

Le CHU Brugmann souligne que “des discussions sont en cours avec les organisations syndicales et les équipes afin de trouver, ensemble, des solutions pour améliorer la situation”. L’établissement regrette cependant que “ces difficultés aient été portées une nouvelle fois sur la place publique avant d’avoir pu aboutir dans le cadre du dialogue interne en cours.”

“La direction reste néanmoins pleinement mobilisée pour accompagner ce dialogue et apporter tout le soutien nécessaire aux équipes engagées au quotidien”, conclut le communiqué.

Belga

04 septembre 2025 - 10h31
Modifié le 04 septembre 2025 - 11h26
 

