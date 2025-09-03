Grève ce jeudi matin aux urgences de l’hôpital Paul Brien: les infirmiers dénoncent “des conditions de travail déplorables dans un climat délétère”

Les infirmiers du service des urgences de l’hôpital Paul Brien (CHU Brugmann) se mettront en grève à partir de jeudi matin, ont annoncé mercredi les syndicats en front commun (CGSP, CSC, SLFP) dans un communiqué. Les travailleurs dénoncent “des conditions de travail déplorables dans un climat délétère”.

Les organisations syndicales indiquent qu’un préavis d’action avait déjà été déposé il y a un an, sans que la situation n’ait changé. Cette dernière se serait “dégradée“, peut-on lire dans le communiqué.

Depuis la nomination d’un nouveau médecin responsable il y a deux ans, le front commun syndical estime avoir répertorié “le départ en vague de médecins et d’infirmiers en 2024, auxquels s’ajoutent 12 départs infirmiers depuis de début de l’année 2025.”

Ce médecin chef et deux de ses collègues seraient responsables d’un “climat de mépris et un manque total de respect pour la profession d’infirmier“.

Malgré des alertes transmises par les organisations syndicales et d’autres acteurs du site Paul Brien, les comportements “intimidants, dénigrants et démotivants des personnes impliquées directement dans la dégradation des conditions de travail et de la santé des infirmiers” n’auraient pas changé.

Le front commun alerte également sur une possible fermeture du site. “Les urgences de ce site arrivent à un stade critique où elles ne pourront plus répondre aux normes d’agréments exigées par le SPF Santé et devront fermer dans le courant du mois d’octobre 2025“.

Le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, aurait été informé de la situation et aurait saisi le dossier, selon les syndicats.

Les infirmiers ont demandé la mise en place d’un cadre de travail sain et que les trois médecins impliqués soient écartés.

Belga – Photo : Google Street View