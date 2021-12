Les travaux de reconversion de l’ancienne caserne Fritz Toussaint ont démarré

L’ancienne caserne de gendarmerie d’Ixelles a commencé sa reconversion. Il s’agira bientôt d’un quartier ouvert, mixte et multifonctionnel.

Sept bâtiments du Usquare.brussels seront rénovés jusqu’à fin 2023. Six d’entre eux sont situés sur le boulevard Général Jacques. Ils accueilleront des équipements universitaires et des logements pour chercheurs. En tout ce seront 9000m² qui seront partagés entre l’ULB et la VUB. Ils contiendront notamment le premier institut d’études avancées en Belgique, destiné à accueillir en résidence des chercheurs internationaux. Le Centre de recherches en Etudes urbaines, Sciences de la Durabilité et Transformations Environnementales y prendra également sa place, tout comme la Maison d’Accueil International et un espace de participation entre les universités et la ville. L’ancien manège de la gendarmerie, au milieu du site, fera l’objet d’une rénovation de façades, étant donné sa forte valeur patrimoniale. Ces 1600m² seront réaffectés en une halle axée sur l’alimentation durable.

Premiers de plusieurs travaux futurs

Plusieurs chantiers sur le site vont suivre et transformeront le Usquare.brussels : “D’ici quelques années, Usquare.brussels sera devenu un quartier ouvert, mixte et dynamique, urbain et convivial, universitaire et international, durable et innovant, pour lequel la Région et les universités ont fixé des objectifs ambitieux, d’une part, en termes de mise en valeur du patrimoine et, d’autre part, en matière de construction circulaire axée sur le réemploi des matériaux.” explique Rudi Vervoort, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale. Tous les travaux devraient être terminés d’ici 2028 selon Gilles Delorge, le directeur de la Société d’Aménagement Urbain (SAU) : “Après la rénovation de l’ancien manège, la SAU pilotera la mise en exploitation de la halle alimentaire. Halle qui sera à terme, sans aucun doute, un des éléments phares de Usquare.brussels et un équipement partagé très utile pour les habitants des quartiers voisins.”

M.D. – Photo : sau-msi.brussels