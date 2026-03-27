Les travailleurs du CPAS de plus en plus ciblés par des agressions

Les agressions envers le personnel des CPAS sont en augmentation ces dernières années. Comment expliquer cette montée de l’agressivité ? Et surtout, quelles solutions ? Débat avec Ahmed El Khannouss, président du CPAS de Molenbeek et Olivier Verhaegen, président CGSP secteur administrations locales et régionales de Bruxelles sur le plateau de Bonsoir Bruxelles.

Le CPAS d’Anderlecht a été le théâtre d’une violente agression mercredi matin. Un agent de sécurité et deux policiers ont été blessés par un individu agressif présent dans la salle d’attente, forçant la fermeture de l’établissement pour la journée.

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Dans la foulée, la vice-présidente du CPAS, Marcela Gori (MR) a annoncé vouloir retirer les aides sociales aux agresseurs. Une aberration pour Ahmed El Khannouss : “Nous sommes tenus par un cadre légal, la loi organique. Au nom de la dignité humaine, on ne peut pas priver quelqu’un d’un revenu”, explique le président du CPAS de Molenbeek. “Il faut aussi se rendre compte que la violence ne vient pas que du côté des bénéficiaires, mais aussi du système, du fait qu’on exclut des gens”, a-t-il ajouté.

Un avis partagé par Olivier Verhaegen : “La vraie sécurité, c’est la sécurité sociale. Je rappelle qu’on a mis des années à construire un système qui couvre tout le monde. Aujourd’hui, la vraie violence vient de l’exclusion sociale”.

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► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h.

■ Une interview de Ahmed el Khannouss et Olivier Verhaegen au micro de Fabrice Grosfilley et Lisa Saint-Ghislain dans Bonsoir Bruxelles.