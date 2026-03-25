Violente agression au CPAS d’Anderlecht: un agent de sécurité et deux policiers blessés, “c’est plus qu’inacceptable”

Le CPAS d’Anderlecht a été le théâtre d’un comportement particulièrement violent, ce mercredi matin, ce qui a conduit à sa fermeture pour la journée.

La matinée a été mouvementée au CPAS d’Anderlecht, ce mercredi. Les faits, relayés cet après-midi par nos confrères de la DH, ont eu lieu vers 10h30 ce matin dans la salle d’attente : “Un homme aurait décidé de charger son GSM à l’une de nos prises et ce GSM aurait, selon lui, disparu. Il a commencé à s’énerver“, raconte à BX1 le président du CPAS anderlechtois Guy Wilmart (PS). Un agent de sécurité s’est donc approché pour lui demander de se calmer, avant de se faire frapper.

Immédiatement, la police a été appelée et “est arrivée très rapidement“. L’homme s’en est également pris aux agents : “Il a frappé un policier. Ils ont donc appelé du renfort“. Selon la police, deux agents ont été blessés durant l’intervention.

“Il y avait pas mal d’angoisse et de panique dans la salle“, décrit Guy Wilmart.

L’individu s’est enfermé dans un local prévu pour des entretiens “où il a saccagé la moitié du matériel, dont la table, l’ordinateur, le plexiglass…” Finalement, l’homme a pu être extrait du local et maîtrisé, notamment grâce à l’équipe canine. “C’était quand même assez agressif. Le personnel et les usagers présents étaient un peu traumatisés.”

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Il a été décidé de fermer le CPAS d’Anderlecht pour l’après-midi “afin que la pression du personnel puisse diminuer et pour qu’ils puissent être entendus par les personnes compétentes en la matière“. “En raison d’une agression grave envers le personnel, le CPAS est fermé ce 25 mars 2026“, indiquait une affiche apposée à l’entrée. Un débriefing est prévu ce mercredi avec les employés.

L’agent de sécurité a été entendu par la police et a déposé plainte. Le CPAS fera de même, “parce que ce type de comportement est plus qu’inacceptable“, insiste Guy Wilmart. “On ne peut pas laisser passer ce genre de choses.”

Le CPAS va rouvrir ses portes ce jeudi.

Maxime Dieu