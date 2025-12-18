Une agression envers des agents du CPAS aura un impact sur le revenu d’intégration sociale

Agresser un collaborateur d’un CPAS pourra dorénavant entraîner pour l’auteur la fin ou ou la non-attribution du revenu d’intégration sociale (RIS). La mesure figure dans une circulaire envoyée par la ministre en charge de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

La décision fait suite au meurtre d’un collaborateur du CPAS de Gand l’été dernier. Un homme de 56 ans avait alors perdu la vie lors d’une visite domiciliaire. Selon la ministre, les violences envers les collaborateurs de CPAS sont partout en hausse.

Les agressions visées par la circulaire ne portent pas seulement sur les violences physiques. Elles englobent aussi toute menace physique, les violences verbales et les intimidations. “Notre solidarité s’arrête là où commencent les agressions”, selon Mme Van Bossuyt.

Belga