Les tests de bruit de la Stib sur l’avenue du Derby remis en question par les riverains

Cela fait plusieurs mois que des riverains de l’avenue du Derby se plaignent du bruit et des vibrations du tram. Une campagne pour mesurer le bruit se déroule actuellement mais les habitants du quartier craignent que la Stib minimise les résultats.

Des riverains rapportent que des véhicules de la STIB viendraient prévenir les trams de ralentir et perturberaient l’enquête. La riveraine à l’origine de cette découverte témoigne. “Depuis lors les trams roulent nettement plus lentement car les véhicules indiquent aux chauffeurs où se trouvent les micros et les appareils de mesure. C’est le nombre de véhicules de la Stib circulant tous les jours qui nous a un petit peu interpellés”, explique-t-elle.

Pour Benjamin Scheer, Président du comité de quartier de l’hippodrome, la campagne est en effet faussée. “La situation qui est mesurée actuellement ne correspond à aucune réalité. Le plus grave est que les voitures STIB arrivent juste avant 22h, et il faut savoir que c’est entre 22h et 6h que les normes sont beaucoup plus strictes“, pointe-t-il. Alors que la campagne est strictement confidentielle, celui-ci pointe une fuite d’informations.

La Stib dément

“Nous n’avions aucune vue sur les contrôles et nous ne savions pas quand et à quels endroits ils avaient lieu“, explique la porte-parole de la société de transport. “Par contre, nous effectuons des contrôles de vitesse de manière très régulière“. Celle-ci indique également que la Stib tient à disposition de Bruxelles Environnement ses fichiers de contrôle.

Les riverains espèrent tout de même que la campagne portera ses fruits dans l’espoir de voir les trams rouler moins vite.

■ Reportage de Samia Er Rami, Nicolas Scheenaerts et Corinne De Beul