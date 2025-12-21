Les Restos du Cœur de Belgique craignent de devoir fermer : “Sans décisions politiques, nos activités risquent de s’effondrer”

Les Restos du Cœur de Belgique craignent de devoir fermer leurs portes en raison des mesures d’austérité mises en place par le gouvernement fédéral, a indiqué dimanche le groupe de restaurants d’aide alimentaire lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion du 40e anniversaire de son premier restaurant belge.

Cette crainte découle d’une décision du gouvernement Arizona qui ferait perdre aux Restos du Cœur 44% du financement venant du Fonds social européen plus (FSE+). “Cela entraînerait une perte estimée à près de 420.000 euros de subventions indirectes pour l’ensemble du réseau”, s’est alarmée la Fédération des Restos du Cœur de Belgique. Celle-ci se dirige vers un déficit situé entre 100.000 et 200.000 euros pour la troisième année consécutive, “malgré le soutien exceptionnel de donateurs fidèles”.

Le président de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique, Frank Duval, s’inquiète d’une “situation préoccupante“. “Sans décisions politiques pour répondre aux défis actuels, nos activités risquent de s’effondrer“, a-t-il expliqué. “La demande d’aide explose, tandis que les moyens diminuent à vue d’œil.”

Les Restos du Cœur s’attendent également à ce que la limitation du chômage dans le temps et les autres mesures d’économie actées ou voulues par le fédéral n’entraînent une augmentation du nombre de personnes dépendantes de l’aide alimentaire.

Entre janvier et novembre de cette année, les Restos ont déjà distribué 1.409.000 repas, contre 1.631.189 pour l’ensemble de 2024. En Belgique, au moins 600.000 personnes ont recours à l’aide alimentaire au moins une fois par an.

Les équipes de collaborateurs des Restos du Cœur sont en outre soumises à une forte pression. “Nous nous dirigeons vers un véritable black-out social et une explosion des besoins“, a averti M. Duval. “Nous ne pouvons pas assumer cette responsabilité seuls.”

La Belgique compte actuellement 21 établissements des Restos du Cœur, dont la majeure partie (14) en Wallonie, deux à Bruxelles et cinq en Flandre. Il existe aussi trois Restos mobiles qui livrent des colis alimentaires dans la capitale et au sud du pays. L’association compte environ 100 employés et 500 bénévoles.

Belga – Photo : BX1