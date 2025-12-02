Les Restos du Cœur lancent un appel aux dons pour offrir des repas de Noël: “C’est de plus en plus compliqué”

Chaque année, pour les fêtes de fin d’année, un menu festif est organisé pour les plus démunis. Pourtant, avec une forte croissance des demandes et l’augmentation des prix, l’ASBL craint de ne pas pouvoir offrir des repas pour tout le monde.

Nathalie attend avec impatience le repas de Noël qui l’attend au Resto du Cœur de Laeken. “Le repas est très bon, on discute, on rit”, décrit-elle.

Un moment spécial pour les fêtes, qu’il faut financer. La demande n’a jamais été aussi importante, alors que les invendus diminuent et que les coûts des denrées ne font qu’augmenter. “C’est de plus en plus compliqué. On était en difficulté en 2024, 2025 risque d’être encore pire“, s’inquiète Bruno Lai, le responsable du restaurant.

Alors, les Restos du Cœur belges lancent un appel aux dons : que les entreprises et les citoyens qui peuvent se le permettre les aident à financer un menu de fête pour tous. Une entrée, un plat et un dessert pour 12€.

“C’est un jour où on espère recevoir énormément de clients. Dans la conception de ce menu, on va essayer d’être dans la gourmandise pour qu’ils aient un moment de bonheur, de bien-être avec nous“, explique Virginie Ernotte, la cheffe de cuisine.

Sans soutien supplémentaire, les Restos du Cœur craignent désormais de ne pas pouvoir répondre à la demande lors de ces fêtes de fin d’année.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Nicolas Scheenaerts et Hugo Moriamé