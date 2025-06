Les œuvres d’art de la Villa Vandevelde vendue aux enchères à Paris pour 2,2 millons d’euros

La collection comportait des œuvres majeures telles que l’Étude pour Les Plongeurs (1942) de Fernand Léger, la Figurine drapée (1929) d’Ossip Zadkine, Fleurs et statuette (1938) de James Ensor, adjugée 328.000 euros, indique la maison Artcurial qui organisait la vente.

Présentée au public en mai dernier dans le cadre d’une exposition pop-up à la Villa Vandevelde, cette collection particulière belge réunissait une sélection d’œuvres majeures du XXe siècle.

Longtemps occupée par l’ambassadeur de France auprès de l’Otan, qui a restauré l’intérieur dans le plus pur style Art Déco, la Villa Vandevelde a été classée monument historique en mai 2006 et rachetée par sa propriétaire actuelle quelques années plus tard. Celle-ci y a constitué une collection qui s’apparente à une “traversée du 20e siècle“, avec une attention particulière portée aux artistes belges (Ensor, Spilliaert, Khnopff, Bury…) et italiens (Magnelli, Dorazio, Parmeggiani…).

Elle recèle aussi de pièces emblématiques de l’Art Déco, telles que la table à jeux “Nicolle” de Jacques-Émile Ruhlmann ou les lampadaires de Fontana Arte et Félix Agostini. La deuxième partie de la vente, consacrée cette fois à l’Art Déco, se tiendra en novembre 2025 à Paris.

Belga