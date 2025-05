La villa Vandevelde à Uccle ouvre ses portes avant la vente de ses joyaux

La villa Vandevelde ouvre pour la première fois ses portes au public, de ce mercredi à vendredi. Les visiteurs pourront y admirer une impressionnante collection d’œuvres d’arts avant sa mise en vente aux enchères à Paris.

La villa, située à deux pas de l’Observatoire, a été construite en 1936 pour Maurice Vandevelde, alors directeur des Chantiers Houillers. “Ce bâtiment reflète le mariage harmonieux que l’architecte Adrien Blomme a opéré entre le Modernisme et l’Art Déco. Sa qualité première est son intégration dans l’environnement végétal, grâce notamment à l’horizontalité des façades et à l’utilisation du crépi blanc contrastant avec les encadrements noirs“, souligne Vinciane De Traux, directrice de la branche belge de la maison d’enchères Artcurial.

■ Reportage de Jamila Saidi M’rabet, Matis Breysens, Charles Carpreau et Corinne De Beul

Longtemps occupée par l’ambassadeur de France auprès de l’Otan, qui a restauré l’intérieur dans le plus pur style Art Déco, la maison a été classée monument historique en mai 2006 et rachetée par la propriétaire actuelle quelques années plus tard. Celle-ci a constitué une collection qui s’apparente à une “traversée du 20e siècle”, avec une attention particulière portée aux artistes belges (Ensor, Spilliaert, Khnopff, Bury…) et italiens (Magnelli, Dorazio, Parmeggiani…).

Elle comporte des œuvres majeures telles que l’Étude pour Les Plongeurs (1942) de Fernand Léger, la Figurine drapée (1929) d’Ossip Zadkine, Fleurs et statuette (1938) de James Ensor ou encore la sculpture Cheng San (2006) de Philippe Hiquily. Elle recèle aussi de pièces emblématiques de l’Art Déco, telles que la table à jeux “Nicolle” de Jacques-Émile Ruhlmann ou les lampadaires de Fontana Arte et Félix Agostini.

Artcurial mettra aux enchères près de 80 œuvres de cette collection: le 5 juin pour le moderne et contemporain et en novembre pour l’Art Déco. Avant cela, la villa ouvre ses portes au public gratuitement durant trois jours, de 10h00 à 18h00. Réservation obligatoire via l’adresse belgium@artcurial.com.

