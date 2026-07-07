Les intentions d’embauche en recul au sein des PME à l’aube du troisième trimestre

Les intentions d’embauche au sein des PME pour le troisième trimestre sont en baisse, ressort-il du baromètre de l’emploi PME publié mardi par SD Worx. Les intentions de licenciement sont quant à elles en hausse.

La volonté d’embaucher chez les PME recule encore, à 25% (contre 27% au deuxième trimestre), soit une quatrième baisse consécutive, à un niveau nettement inférieur à celui de juin de l’an dernier (40%). Il faut remonter à décembre 2024 (et 2020) pour retrouver un niveau d’intentions d’embauche aussi bas. Les trois régions sont en recul, la baisse la plus marquée étant observée en Flandre. Par rapport au trimestre précédent, ce sont surtout les PME de plus de 20 travailleurs qui réduisent leurs projets de recrutement.

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“Ce trimestre, le top 3 des secteurs avec les intentions d’emploi les plus élevées est l’Horeca (49%), les services financiers (38%) et l’industrie et la production (33%)”, précise Georges Verleyen, directeur PME pour la Wallonie et Bruxelles. “Les intentions les plus faibles se retrouvent dans l’exploitation de biens immobiliers (7%) et l’enseignement (13%).”

Dans le même temps, les intentions de licenciement progressent légèrement à 15%, en hausse tant en Flandre qu’en Wallonie. Elles sont les plus élevées dans les PME de taille moyenne, comptant entre 20 et 100 travailleurs : 22% envisagent de licencier. Dans les PME de plus de 100 travailleurs, ce chiffre retombe à 8%. Autre signal : les licenciements sont plus souvent définitifs, puisque seules 23% des PME prévoient un remplacement après un licenciement (contre 32% le trimestre dernier). Les attentes concernant le volume de travail se sont également dégradées.

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“Au niveau des régions, Bruxelles résiste pour l’instant mieux, avec une dynamique d’embauche toujours plus forte et des intentions de licenciement plus faibles“, souligne Georges Verleyen. “En Flandre et en Wallonie, par contre, nous voyons les PME se replier plus rapidement : elles ressentent plus fortement l’incertitude économique dans leur planification des effectifs.”

Belga