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Le nombre de chercheurs d’emploi inscrits au CPAS a quasi doublé à Bruxelles

Le nombre de chercheurs d’emploi inscrits au CPAS à Bruxelles a quasi doublé depuis l’an dernier (+83,5%) avec un total de 34.137 personnes sur les 93.445 chercheurs d’emplois inscrits chez Actiris en juin.

Sur la même durée, le nombre de chercheurs d’emploi inscrits à l’office régional de l’emploi a augmenté de 3%. En excluant les chômeurs de 65 ans et plus, la hausse est contenue à 1,1%. Le taux de chômage est resté stable, à 14,6%.

Sur les 93.445 personnes inscrites chez Actiris, 34% bénéficient d’une allocation de chômage (-36,3% par rapport à juin 2025) et 7,3% sont des jeunes en stage d’insertion. Plus d’un tiers (36,5%) du total est inscrit au CPAS, soit 34.137 personnes. Il s’agit d’une augmentation de 83,5% sur base annuelle.

La proportion d’inscrits inoccupés depuis plus de deux ans était de 45% (-0,9% par rapport à juin 2025), celle de ceux inoccupés depuis moins d’un an de 37,8% (+5,3%) et celle des inoccupés depuis un à deux ans de 17,2% (+9,3%). Au niveau des âges, ce sont les catégories jeunes (-25 ans, +10,7%) et 25-49 ans (+3,4%) qui ont connu une hausse, la part des plus de 50 ans inscrits chez Actiris a légèrement baissé, de 1%.

Belga

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