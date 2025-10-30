Les enseignants invités à faire grève le lundi 10 novembre

Le fonctionnement des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles devrait être sensiblement perturbé par un mouvement de grève le lundi 10 novembre prochain.

Quatre des cinq syndicats du secteur ont en effet décidé d’appeler leurs affiliés à débrayer ce jour-là, a indiqué jeudi à Belga Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC-Enseignement, confirmant une information de l’Echo. Les syndicats enseignants entendent dénoncer les mesures d’économies annoncées le 10 octobre dernier par le gouvernement de la FWB à l’issue de son conclave budgétaire, ainsi que les autres réformes menées par la majorité MR-Engagés au niveau de l’enseignement. Cette action de grève sera précédée par une série d’assemblées générales du personnel organisées dans les écoles la semaine prochaine.

Cet appel à la grève est soutenu par la CSC-Enseignement, la CGSP-Enseignement, le Setca-SEL ainsi que le syndicat libre de la fonction publique (SLFP-Enseignement), a précisé M. Lahaye. L’Appel (syndicat libéral pour l’enseignement libre) ne se joint toutefois pas au mouvement. Outre cette action propre à l’école le 10 novembre, les enseignants sont également appelés à se joindre au mot d’ordre de grève nationale lancé pour le 25 novembre dans l’ensemble des services publics du pays.

► Reportage | “Cette journée de grève est peut-être la plus suivie de ma carrière de directeur” (14/10/2025)

Après la manifestation organisée à Bruxelles à la mi-octobre, les syndicats interprofessionnels ont décrété trois jours de grève du 24 au 26 novembre prochains pour dénoncer les réformes et mesures d’économies prises par le gouvernement fédéral.

Depuis le début de 2025, les syndicats enseignants ont déjà mené plusieurs actions. En janvier, ils avaient organisé deux jours de grève et une manifestation à Bruxelles qui avait rassemblé plus de 30.000 personnes dans les rues de la capitale pour dénoncer les réformes engagées dans l’enseignement par la nouvelle majorité. Cette action avait été suivie en avril dernier par une semaine d'”actions tournantes” dans les différentes provinces de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Belga – Photo Belga archives