“Cette journée de grève est peut-être la plus suivie de ma carrière de directeur”‘

Au moins 100.000 manifestants ont défilé ce mardi à Bruxelles, , à l’appel du front commun syndical, pour une “manifestation nationale” ou “marche nationale des carrières” contre diverses mesures décidées par le gouvernement fédéral “Arizona” (MR, Les Engagés, N-VA, Vooruit et CD&V). Les syndicats socialiste et chrétien de l’enseignement avaient dénoncé vendredi les mesures d’économies prévues dès l’an prochain dans l’enseignement par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et appelé leurs affiliés à participer massivement à la manifestation dece 14 octobre.

“On ne va pas laisser faire!”, avertit Roland Lahaye, le secrétaire général de la CSC-Enseignement. “Les enseignants sont groggys par ces annonces. Ces mesures vont vraiment nuire à la qualité de l’enseignement“, ajoute le syndicaliste. Les syndicats rouge et vert, majoritaires, concentrent leurs critiques sur le relèvement de deux heures de la charge hebdomadaire des enseignants du secondaire supérieur ainsi que la réduction de 80 à 60% des traitements des profs en maladie.

Dans plusieurs écoles, le mouvement est très suivi. “Les mouvements de grève ont toujours été bien suivis dans notre établissement mais en ce qui concerne cette journée-ci, je pense que dans une carrière déjà longue, c’est peut-être la plus suivie”, explique le directeur de l’Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen , Marjorie Fellinger et Stéphanie Mira

