Les Anderlechtois retrouvent enfin leurs rivaux liégeois: “Un Clasico sans supporters, ce n’est pas un Clasico”

Anderlecht s’est imposé 1-0 face au Standard dimanche au Lotto Park, où les supporters liégeois faisaient leur retour après deux ans d’absence.

Le parc Astrid vibrait dimanche pour le grand retour du Clasico entre Anderlecht et le Standard, marqué par la présence des supporters liégeois, absents depuis deux ans. “Un Clasico sans supporters, ce n’est pas un Clasico“, glisse une fan. “On est très contents pour les supporters du Standard qu’ils puissent revenir“, se réjouit-elle.

Après une première mi-temps timide, les Mauves ont trouvé la faille juste après la pause pour s’imposer 1-0. “Quand on gagne contre le Standard, le moral est toujours bon“, sourit un autre supporter. Prochain round : le 30 janvier à Sclessin.

■ Reportage de Bryan Mommart, Karim Fahim et Laurence Paciarelli