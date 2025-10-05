Anderlecht sort vainqueur du Clasico, le Standard finit à dix (1-0)

Le Sporting d’Anderlecht a battu le Standard de Liège 1-0, ce dimanche, lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. Mihajlo Cvetkovic a inscrit l’unique but de la rencontre en début de seconde période.

Cette rencontre marquait le retour des supporters du Standard au Lotto Park, alors que les deux clubs avaient pris la décision en décembre 2023 de ne plus autoriser les déplacements de leurs supporters chez l’adversaire après d’énièmes incidents.

La première période de ce match a été assez équilibrée et surtout marquée par une faute de Nilson Angulo, coupable d’avoir marché sur la cheville de Marco Ilaimaharitra. L’Équatorien n’a cependant écopé que d’une carte jaune.

► Lire aussi | Ancien directeur sportif et CEO des Mauves, Peter Verbeke quitte Anderlecht

En seconde période, Anderlecht a rapidement ouvert la marque via Mihajlo Cvetkovic, le Serbe monté au jeu profitant d’un ballon mal repoussé par Mathieu Epolo pour fusiller la cage (53e, 1-0). A la 72e, Thorgan Hazard est passé tout près de doubler l’avance des Mauves, mais sa frappe est passée de peu à côté.

Le Standard a pensé égaliser sur une tête d’Ibrahim Karamoko sur un corner à la 81e, mais l’arbitre a sifflé une faute légère d’Henry Lawrence sur Colin Coosemans. A la 88e, c’est Leandre Kuavita qui a vu sa tête passer à côté. Dans la foulée, Karamoko a écopé d’une deuxième jaune, synonyme d’exclusion et de réduction à dix des Liégeois.

Les derniers assauts du Standard n’ont rien donné et Anderlecht s’est donc imposé 1-0. Les Mauves reprennent provisoirement la deuxième place (18 points), alors que le Standard est 12e avec 11 points.

Belga – Photo : Belga Image