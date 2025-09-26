Passer la navigation
Ancien directeur sportif et CEO des Mauves, Peter Verbeke quitte Anderlecht

Peter Verbeke va quitter Anderlecht, où il est encore responsable des talents de l’académie, a annoncé le club bruxellois dans un communiqué vendredi.

Peter Verbeke, 42 ans, rejoindra à la fin de l’année le cabinet d’avocats de Walter Van Steenbrugge, “où il se consacrera à nouveau au droit du sport et à l’accompagnement et au coaching de jeunes athlètes”, explique le communiqué.  Peter Verbeke avait travaillé comme coordinateur du recrutement au Club de Bruges puis comme directeur sportif à La Gantoise avant d’arriver à Anderlecht, en mars 2020, comme directeur sportif.

Il avait endossé ensuite le poste de CEO, directeur exécutif, jusqu’à la fin de l’année 2023. Il était devenu alors responsable, “en tant que Academy Talent Director, de la rétention et du recrutement de jeunes talents et du développement de plusieurs projets d’innovation importants au sein de notre centre de formation”.

“Après cinq saisons, je quitte le RSCA. Ce fut un immense privilège de pouvoir, à travers diverses fonctions, m’occuper du développement de nos talents. Je suis extrêmement reconnaissant envers le club et toutes les personnes talentueuses avec lesquelles j’ai eu la chance de collaborer ces dernières saisons. J’ai maintenant trouvé un autre défi où je peux mettre à profit mon expertise pour non seulement protéger juridiquement les jeunes athlètes, mais aussi les accompagner dans leur développement sportif et personnel”, a commenté le principal intéressé dans le communiqué d’Anderlecht.

26 septembre 2025 - 18h48
Modifié le 26 septembre 2025 - 18h53
 

