Le trafic Eurostar brièvement perturbé entre Amsterdam et Bruxelles après un dégagement de fumée

La gare de Rotterdam Blaak a été évacuée dimanche soir en raison d’un dégagement de fumée dans un train Eurostar, ont indiqué les Chemins de fer néerlandais (NS).

L’incident a perturbe le trafic ferroviaire entre Rotterdam et Dordrecht, ainsi que les liaisons internationales vers la Belgique.

Selon Eurostar, un train reliant Amsterdam à Bruxelles a été annulé, tandis que deux autres convois ont enregistré environ quarante minutes de retard. Les trains internationaux sont également détournés via Utrecht, a précisé la société.

Le dégagement de fumée a été causé par un court-circuit survenu en début de soirée à bord d’un train Eurostar circulant entre Paris et Amsterdam. Des membres du personnel ont indiqué à un journaliste de l’agence ANP avoir également aperçu des flammes.

Les 205 passagers ont été évacués et encadrés par le personnel ferroviaire. Le conducteur, qui a inhalé de la fumée, a été pris en charge par les services médicaux. Les pompiers, déployés sur place, ont annoncé avoir maîtrisé la situation.

Belga