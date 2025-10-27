Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le trafic Eurostar brièvement perturbé entre Amsterdam et Bruxelles après un dégagement de fumée

La gare de Rotterdam Blaak a été évacuée dimanche soir en raison d’un dégagement de fumée dans un train Eurostar, ont indiqué les Chemins de fer néerlandais (NS).

L’incident a perturbe le trafic ferroviaire entre Rotterdam et Dordrecht, ainsi que les liaisons internationales vers la Belgique.

Selon Eurostar, un train reliant Amsterdam à Bruxelles a été annulé, tandis que deux autres convois ont enregistré environ quarante minutes de retard. Les trains internationaux sont également détournés via Utrecht, a précisé la société.

Le dégagement de fumée a été causé par un court-circuit survenu en début de soirée à bord d’un train Eurostar circulant entre Paris et Amsterdam. Des membres du personnel ont indiqué à un journaliste de l’agence ANP avoir également aperçu des flammes.

Les 205 passagers ont été évacués et encadrés par le personnel ferroviaire. Le conducteur, qui a inhalé de la fumée, a été pris en charge par les services médicaux. Les pompiers, déployés sur place, ont annoncé avoir maîtrisé la situation.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

27 octobre 2025 - 06h41
Modifié le 27 octobre 2025 - 07h45
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales