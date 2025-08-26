Le suspect inculpé et placé sous mandat d’arrêt après l’attaque au couteau à Bruxelles

Les faits se sont produits en marge d’une manifestation pro-palestinienne.

Le parquet de Bruxelles a indiqué mardi qu’un suspect a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de tentative de meurtre à la suite de l’attaque à l’arme blanche survenue dimanche 24 août en fin d’après-midi dans la rue de Laeken, dans le centre de la capitale.

Un suspect âgé de 21 ans avait été interpellé peu après les faits et privé de liberté. Après audition, il a été présenté devant un juge d’instruction, qui a décidé de son inculpation et de son placement sous mandat d’arrêt. La victime, un Gazaoui de 22 ans, avait été grièvement blessée et transportée à l’hôpital dans un état critique. Son état s’est depuis stabilisé et il n’est plus en danger de mort. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires.

Des images de vidéosurveillance ont également été analysées afin d’éclaircir les circonstances exactes de l’agression. La manifestation intitulée “marche pour la libération et le retour” avait réuni plusieurs centaines de personnes entre Molenbeek-Saint-Jean et la Bourse de Bruxelles. Les organisateurs ont condamné une agression commise, selon eux, par un individu extérieur au cortège.

Belga