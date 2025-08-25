Un suspect visé pour tentative de meurtre après l’attaque au couteau ce dimanche

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour tentative de meurtre après une attaque à l’arme blanche survenue dimanche 24 août vers 18h, rue de Laeken, dans le centre de la capitale, a indiqué lundi la porte-parole du parquet, Laura Demullier. L’incident s’est produit en marge d’une manifestation pro-palestinienne, mais il n’est pas encore établi si les faits sont directement liés à ce rassemblement.

La victime, un homme de 22 ans, avait été transportée à l’hôpital dans un état critique. Son état s’est depuis stabilisé et il n’est plus en danger de mort. Selon la VRT, il s’agirait d’un Gazaoui et l’incident au couteau se serait produit “sans raison ni discussion préalable”.

Un suspect de 21 ans a été interpellé peu après les faits et privé de liberté. Il a été mis à disposition du parquet. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires. Des images de caméras de surveillance ont également été analysées afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression.

►Une personne blessée par arme blanche lors d’une manifestation pro-palestinienne

Dimanche soir, la police de Bruxelles Capitale-Ixelles avait confirmé l’agression et l’interpellation d’un suspect. Les pompiers de Bruxelles avaient indiqué avoir dépêché une ambulance et une équipe du SMUR sur place pour évacuer la victime vers l’hôpital. La manifestation, “une marche pour la libération et le retour”, avait réuni plusieurs centaines de personnes entre Molenbeek-Saint-Jean et la Bourse de Bruxelles. Dans un communiqué, les organisateurs ont affirmé que l’agression provenait d’un individu extérieur au cortège et ont condamné des faits “sans rapport avec l’événement”.

Belga – Images Caravaggio