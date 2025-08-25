Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un suspect visé pour tentative de meurtre après l’attaque au couteau ce dimanche

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour tentative de meurtre après une attaque à l’arme blanche survenue dimanche 24 août vers 18h, rue de Laeken, dans le centre de la capitale, a indiqué lundi la porte-parole du parquet, Laura Demullier. L’incident s’est produit en marge d’une manifestation pro-palestinienne, mais il n’est pas encore établi si les faits sont directement liés à ce rassemblement.

La victime, un homme de 22 ans, avait été transportée à l’hôpital dans un état critique. Son état s’est depuis stabilisé et il n’est plus en danger de mort. Selon la VRT, il s’agirait d’un Gazaoui et l’incident au couteau se serait produit “sans raison ni discussion préalable”.

Un suspect de 21 ans a été interpellé peu après les faits et privé de liberté. Il a été mis à disposition du parquet. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires. Des images de caméras de surveillance ont également été analysées afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression.

Une personne blessée par arme blanche lors d’une manifestation pro-palestinienne

Dimanche soir, la police de Bruxelles Capitale-Ixelles avait confirmé l’agression et l’interpellation d’un suspect. Les pompiers de Bruxelles avaient indiqué avoir dépêché une ambulance et une équipe du SMUR sur place pour évacuer la victime vers l’hôpital. La manifestation, “une marche pour la libération et le retour”, avait réuni plusieurs centaines de personnes entre Molenbeek-Saint-Jean et la Bourse de Bruxelles. Dans un communiqué, les organisateurs ont affirmé que l’agression provenait d’un individu extérieur au cortège et ont condamné des faits “sans rapport avec l’événement”.

Belga – Images Caravaggio

Lire aussi :

Partager l'article

25 août 2025 - 11h39
Modifié le 25 août 2025 - 12h52
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales