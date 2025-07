Le Premier ministre De Wever a assisté au Te Deum avec la famille royale

Bart De Wever (N-VA) a assisté lundi midi, pour la première fois en sa qualité de Premier ministre, au Te Deum en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, à Bruxelles. Comme le veut la tradition, la famille royale était également présente.

Le Te Deum est célébré deux fois par an dans le rite catholique en Belgique: le jour de la Fête du Roi, le 15 novembre, et le 21 juillet à l’occasion de la fête nationale. En parallèle avec la cérémonie à Bruxelles, des célébrations ont eu lieu lundi à Anvers et à Mons. La princesse Astrid et le prince Lorenz ont assisté à l’office religieux à la cathédrale Notre-Dame d’Anvers; le prince Laurent et la princesse Claire étaient présents lors de celui de Mons.

La célébration à Bruxelles a commencé vers 10 heures. Outre la famille royale et le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR), le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA) et la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V) ont participé à la cérémonie.

Belga – Photo : Belga