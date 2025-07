Frites, concerts, feu d’artifice : la Belgique prête à parader et à faire la fête

Le week-end connaîtra une belle prolongation tricolore lundi avec de nombreuses activités proposées à Bruxelles et ailleurs dans le pays à l’occasion de la fête nationale. Du bal dans les Marolles le dimanche soir au feu d’artifice tiré depuis le Cinquantenaire le lundi soir en passant par le traditionnel défilé, le public devrait être rassasié de belgitude.

La fête démarrera dimanche dans le quartier des Marolles avec un Bal national organisé dès 19h00. Ce grand bal populaire et festif, organisé depuis 2003, promet de faire danser toute la place du Jeu de Balle, au son de DJ Daddy K notamment. Au même endroit le lendemain, le Resto National prendra ses quartiers, de 17 à 21h00, avec moules-frites ou boulettes végé sauce tomate au menu. Près de 2.000 repas seront servis, dont 450 à prix symbolique pour les plus précaires. Aucun repas ne pourra être commandé le soir même, mais que les moins prévoyants ne se découragent pas, les bars alentours et friteries seront bien ouverts. L’an dernier, cinq à six mille personnes étaient présentes pour l’ambiance, et notamment pour le karaoké géant, précisent les organisateurs.

■ Explications d'Arnaud Bruckner

Le jour J, à 10h00, le Te Deum sera célébré en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde dans la cathédrale des Saints Michel et Gudule. Le discours du Roi sera retransmis à 13h00 avant que le souverain et d’autres membres de la famille royale assistent en fin d’après-midi aux animations prévues dans les environs du Palais.

A 10h00 également démarre la Fête au Parc, qui dépassera largement le seul décor du parc Royal puisque des animations sont également prévues place Royale, rue de la Régence, place du Grand Sablon et place Poelaert.

La Défense installera son village place Royale et la police fera de même place Poelaert. Le Sablon accueillera les pompiers et la Protection civile pour l’une ou l’autre démonstration. De l’autre côté du parc Royal, Le Parlement fédéral ouvrira ses portes au grand public de 11 à 19h00. L’entrée se fera par la rue de la Loi.

Le défilé militaire et civil dès 16h

C’est sur la place des Palais que commencera à 16h00 le défilé militaire et civil. Cette place restera interdite à la circulation du samedi matin au mardi vers 18 heures afin de dresser les tribunes et de les démonter après l’événement. Le public qui assistera à ce défilé aura l’occasion de voir parader plusieurs générations de véhicules de la Défense. Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, des exemplaires de la Deuxième Guerre mondiale seront présentés. Aux côtés de ces ancêtres, un Griffon, un blindé de 25 tonnes fraîchement sorti de l’usine Mol Cy à Staden (Flandre occidentale), sera de la fête également, tout comme les différentes unités de la police.

En raison des travaux au rond-point Schuman, le défilé n’empruntera pas la rue de la Loi cette année, précise la police dans un communiqué. “Les troupes militaires seront passées en revue par le Roi boulevard du Jardin Botanique et rue Royale, où il y a généralement davantage de place qu’aux environs de la place des Palais.”

La partie festive de la journée, orchestrée par la chancellerie du Premier ministre, se tiendra au Cinquantenaire. Le parc ne sera accessible que par son entrée principale. Food trucks et bars serviront leurs premiers clients dès 14h00. L’ambiance musicale démarrera quant à elle à 18h00 au son de différents DJ. À 21h00 débutera un concert mettant en scène une quinzaine d’artistes de la scène belge, comme Helena, Axelle Red, Roméo Elvis, K3 ou encore Lost Frequencies.

Après un spectacle multimédia de lasers et de drones, le traditionnel feu d’artifice sera tiré à 23h00. L’an dernier, 100.000 personnes y avaient assisté outre le million de téléspectateurs qui avaient suivi la soirée sur leur écran. Celle-ci sera retransmise sur les chaînes publiques (La Une, VRT1 et BRF).

La STIB renforcée

La police conseille de prendre part à toutes ces festivités gratuites en évitant la voiture, de nombreux axes de circulation étant fermés lundi et durant les heures qui suivent. Pour les cyclistes, l’agence bruxelloise du stationnement indique qu’un parking sécurisé et surveillé de 150 places sera mis gratuitement à leur disposition le 21 juillet de 10 à 20h00, place du Trône.

La Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) renforcera ses lignes pour (r)amener les noctambules du 21 juillet. Dès la veille au soir, les bus de nuit Noctis circuleront exceptionnellement à l’occasion du Bal national. Lundi, la fréquence sera renforcée et les plages horaires seront étendues en soirée pour profiter de la “Belgian Party” au Cinquantenaire.

