Bus de nuit Noctis et lignes renforcées pour la fête nationale ces 20 et 21 juillet

A l’occasion de la Fête nationale le lundi 21 juillet, plusieurs lignes de la STIB seront renforcées avec des horaires plus tardifs et des fréquences plus élevées. Les bus de nuit Noctis circuleront également le dimanche 20 juillet pour le Bal national.

Ce dimanche 20 juillet, dès 19h00, la place du Jeu de Balle, située sur le territoire de la Ville de Bruxelles, accueillera à nouveau le Bal National, grand bal populaire et festif organisé depuis 2003 dans les Marolles. Cet événement rassemble chaque année quelque 10.000 participants. A cette occasion, les bus de nuit Noctis, en service le vendredi et le samedi soir de minuit à 3 heures, circuleront exceptionnellement.

► Reportage | Bruxelles célèbre la Fête nationale avec guinguette, bal populaire et moules-frites

Le lundi 21 juillet sera synonyme de festivités au Parc royal et aux environs, en plus du défilé militaire et civil. La partie festive de la journée se tiendra au Cinquantenaire. Food trucks et bars serviront leurs premiers clients dès 14h00. L’ambiance musicale démarrera quant à elle à 18h00 au son de différents DJ. À 21h00 débutera un concert mettant en scène une quinzaine d’artistes de la scène belge, comme Helena, Axelle Red, Roméo Elvis, K3 ou encore Lost Frequencies. Après un spectacle multimédia de lasers et de drones, le traditionnel feu d’artifice sera tiré à 23h00. L’an dernier, 100.000 personnes y avaient assisté.

– Quatre lignes de métro seront renforcées, avec des fréquences de 7 minutes 30 jusqu’à la fin du service. Le soir, 100.000 personnes sont attendues au Cinquentenaire pour la Belgian Party, qui se clôture vers 23h20. Les stations Schuman et Merode se trouvent à proximité du parc. Un dernier passage sera assuré à 0 h 50 et la correspondance avec les lignes 2 et 6 sera garantie à Arts-Loi.

– Sept lignes de tram – les lignes 4, 7, 9, 10, 19, 25 et 81 – circuleront également plus tard, avec des derniers passages entre 1 h et 1 h 15. Les derniers départs des lignes 4 et 10 se feront vers 1 h à De Brouckère. À Montgomery, les derniers trams passeront vers 0 h 50 sur les lignes 7 et 25. À Merode, le tram 81 assurera aussi un dernier passage vers 1 h.

– Les lignes 81 et 93 seront par ailleurs renforcées, à raison d’un passage toutes les 8 minutes jusqu’à la fin du service. Les lignes 39 et 44 seront quant à elles renforcées à raison d’un tram toutes les 15 minutes à partir de 18 heures.

– Treize lignes de bus circuleront plus tard, jusqu’à 1h – 1h30 en fonction des lignes. Il s’agit des bus 29, 36, 38, 49, 54, 56, 59, 60, 64, 71, 80, 87 et 95.

► Lire aussi | Youssef Swatt’s, Helena, Camille Yembe : voici les quinze artistes qui se produiront le 21 juillet au Cinquantenaire

► Reportage | L’armée fera défiler plusieurs générations de véhicules dont un blindé dernier cri ce 21 juillet

Déviations

L’organisation des diverses festivités dans le cadre de la Fête nationale – Te Deum, défilé, concert ou encore feu d’artifice – occasionnera des déviations et coupures sur plusieurs lignes tout au long de la journée, en particulier au centre-ville et aux environs du parc du Cinquantenaire. Plusieurs lignes de bus verront leur itinéraire dévié ou limité.

Des informations détaillées sont disponibles sur le site internet de la STIB www.stib.brussels. La recherche d’itinéraire permet de planifier un trajet tenant compte de ces adaptations. L’option “itinéraire sans escaliers” permet d’obtenir un itinéraire adapté aux personnes à mobilité réduite.

BX1 – Photo STIB