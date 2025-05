Le nord du pays doit éviter le gaspillage d’eau face à la sécheresse : qu’en est-il à Bruxelles ?

En Flandre, le ministre en charge de l’Environnement, Jo Brouns (CD&V), a plaidé pour éviter le gaspillage de l’eau alors qu’au cours du week-end passé, la consommation d’eau potable a connu une augmentation surprenante (+17%). En Région bruxelloise, le cabinet d’Alain Maron (Ecolo) se veut rassurant. Pour l’instant, les nappes phréatiques sont hautes, bien qu’une sécheresse soit constatée en surface.

“N’arrosez pas votre pelouse inutilement, reportez le lavage de votre voiture et utilisez l’eau de pluie autant que possible.” Le ministre flamand en charge de l’Environnement, Jo Brouns (CD&V), a recommandé d’éviter au maximum de gaspiller l’eau potable au nord du pays. La situation est-elle identique dans la capitale ? “Fin avril, un groupe de travail sécheresse a conclu que nous étions toujours en code vert“, rassure le cabinet d’Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de l’Environnement. “Pour l’instant, les contrôles indiquent qu’il n’y a pas de risque de pénurie d’eau potable à court terme.”

“Les nappes phréatiques sont bien hautes, et il n’y a pas encore de baisse du niveau dans les cours d’eau.” Selon le cabinet d’Alain Maron, la navigation sur le canal ne connaît pas non plus de difficulté. Dès lors, aucune restriction n’est actuellement envisagée. Cependant, “le groupe de travail constate une sécheresse de surface suite au déficit de pluie de ces trois derniers mois“.

Le cabinet du ministre de l’Environnement précise tout de même : “Il est évident que nous conseillons, depuis toujours, une consommation rationnelle de l’eau potable et d’en éviter le gaspillage.” Une demande pour laquelle Alain Maron est rejoint par son homologue flamand : “Nous allons être davantage confrontés à l’avenir à des périodes prolongées de sécheresse : il faut donc adopter un nouvel état d’esprit.”

Une augmentation de 10%

Du côté de Vivaqua, on nous précise avoir observé une augmentation de 15% dans la production générale d’eau ces trois derniers jours (du samedi 10 au lundi 12 mai) par rapport à la même période la semaine passée (du samedi 3 au lundi 5 mai). Vivaqua ne fournissant pas uniquement Bruxelles, cette augmentation est à prendre avec des pincettes au niveau bruxellois. “La situation est très différente d’une région à l’autre“, nous indique Saar Vanderplaetsen, porte-parole de Vivaqua, notamment au niveau de l’agriculture et de l’horticulture. En Flandre et en Wallonie, l’utilisation des cuves à eau de pluie est plus fréquente qu’à Bruxelles. Dès lors, lorsque les cuves sont vides, des pics de consommation apparaissent au nord et au sud du pays. Des pics qui sont plus rares dans la capitale.

Si, en Flandre, la consommation d’eau a augmenté d’environ 17%, pour la Région bruxelloise, l’augmentation entre le week-end passé et ce week-end-ci est plutôt de l’ordre de 10%. “Cela s’explique par la météo, mais aussi par la fin des vacances scolaires côté francophone.” La remise en route des écoles, par exemple, correspond à une plus grande consommation en eau.

