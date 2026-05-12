Le nombre de dossiers à l’instruction a presque doublé en deux ans à Bruxelles

En deux ans, le nombre de dossiers à l’instruction a presque doublé à Bruxelles, indique le rapport de fonctionnement 2025 du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, publié mardi.

En 2025, 3.767 dossiers étaient à l’instruction, contre 1.959 dossiers en 2023 et 2.116 dossiers en 2024. L’augmentation importante du nombre de dossiers (+92% en deux ans) correspond à l’arrivée d’un nouveau procureur du Roi en 2025 à Bruxelles et à la hausse continue de la criminalité dans l’arrondissement judiciaire, analyse le tribunal dans son rapport annuel.

Cette “progression exceptionnelle” du nombre de dossiers à l’instruction annonce une “pression accrue sur le tribunal correctionnel dans les prochaines années”, ajoute le rapport. Le contexte actuel est “exigeant” et le tribunal, qui travaille déjà “à flux tendu”, souligne le besoin de renforts à moyen terme, notamment au niveau des greffes.

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Des juridictions en forte activité

En 2025, 3.280 affaires ont été clôturées au niveau de l’instruction, poursuit le tribunal de première instance francophone, qui constate ensuite une augmentation de l’activité de l’ensemble de ses juridictions.

La chambre du conseil du tribunal de première instance est passée de 5.962 dossiers en 2023 à 7.418 dossiers en 2025 (+24%).

Le tribunal correctionnel est passé de 6.712 dossiers en 2023 à 8.041 dossiers en 2025 (+20%).

Le tribunal civil est passé de 7.196 dossiers en 2023 à 8.012 dossiers en 2025 (+11%).

Le tribunal de la famille est passé de 5.916 dossiers en 2023 à 6.142 dossiers en 2025 (+4%).

Le tribunal de la jeunesse est passé de 672 dossiers en 2023 à 1.095 dossiers en 2025 (+63%).

Le tribunal de l’application des peines est passé de 1.683 dossiers en 2023 à 2.545 dossiers en 2025 (+51%).

Ces statistiques attestent, selon le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, que la juridiction est “pleinement en ordre de marche”.

Belga – Photo: BX1