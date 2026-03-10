Faute de personnel suffisant, deux chambres de l’application des peines à l’arrêt à Bruxelles

Les activités des deux chambres de l’application des peines sont provisoirement suspendues au sein du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, en raison de l’absence de quatre membres du personnel pour des raisons de santé, a indiqué mardi le tribunal dans un communiqué.

Les deux greffières et les deux assistantes des juges de l’application des peines francophones de Bruxelles sont absentes, est-il précisé dans le communiqué. En l’absence de ces quatre travailleuses, il est “matériellement impossible” de prendre des décisions sur l’application des peines, selon le tribunal.

Le tribunal de première instance a donc suspendu jusqu’à nouvel ordre les activités des deux chambres qui statuent sur l’exécution des peines pour les personnes condamnées à trois ans au moins de peine privative de liberté. Seules les situations qui présentent un caractère d’extrême urgence seront traitées par les deux juges de l’application des peines du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

Une nouvelle application informatique “d’une importante lenteur”

Cet épuisement professionnel découle notamment du déploiement de la nouvelle application informatique JustCase, introduite au sein du système judiciaire en novembre 2025. Développée dans le cadre d’un projet impliquant l’entreprise Microsoft et le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC), l’application JustCase se révèle “inadaptée aux besoins d’une juridiction”, a déploré le tribunal. L’application présente “de nombreux dysfonctionnements”, est “d’une importante lenteur” et “complique fortement le traitement quotidien des dossiers“, a-t-il encore rapporté. “Ces difficultés techniques ont entraîné une dégradation importante des conditions de travail au greffe.”

Pour la juridiction francophone, JustCase constitue “la cause déterminante” de l’arrêt de travail du personnel du greffe, qui immobilise en cascade les deux chambres de l’application des peines du tribunal francophone.

