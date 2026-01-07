Sous-financement de la justice et problème de chauffage : des audiences sous 10° au tribunal de l’entreprise

Le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a tenu ses audiences dans des salles sans chauffage fonctionnel, mercredi matin. Il faisait 10,5° en salle d’audience, a déclaré le président du tribunal à Belga mercredi. Les services de maintenance ne parviennent pas à solutionner ce problème qui s’est déclaré la semaine du 29 décembre, a ajouté Pierre-Yves de Harven. Depuis plusieurs jours, la Régie des bâtiments, le propriétaire (la banque BNP Paribas Fortis) et les services de maintenance se renvoient la balle sans régler la situation, a-t-il également précisé.

Le problème de ventilation, et de circulation de l’air chaud, concerne avant tout les salles d’audience. La dizaine de salles est répartie sur les deux premiers étages du bâtiment situé sur le rond-point Louise.

Mercredi, le tribunal de l’entreprise n’a pas annulé ses audiences pour ne pas impacter les affaires prévues au rôle. “On tient tant qu’on peut, mais on ne pourra pas le faire indéfiniment. S’il continue à faire trop froid, on devra annuler“, a commenté le président du tribunal.

Jeudi matin, 63 affaires sont prévues à l’audience en salle A, soit la salle affichant 10° mercredi matin.

“Ce n’est pas un problème ponctuel“, rappelle-t-il. Les problèmes s’accumulent dans tous les bâtiments à la charge du SPF Justice. Ainsi, au tribunal de l’entreprise situé à Louise, un ascenseur sur les quatre est condamné depuis plus de 10 mois. L’ascenseur qui permet d’atteindre le garage ou les archives tombe quant à lui très régulièrement en panne, bloquant le personnel dans la cabine pendant parfois plusieurs dizaines de minutes.

Le lundi 29 décembre, Pierre-Yves de Harven avait demandé à huit employés du greffe des personnes morales du tribunal, situé à Forest, de rentrer travailler depuis leur domicile, puisqu’il faisait 14° dans le bâtiment suite à une panne de chauffage depuis lors résolue.

