Le parquet tire la sonnette d’alarme sur le “manque criant” de places en IPPJ

Trois incidents se sont produits le soir du 11 avril. À Louvain, trois mineurs ont agressé au moins trois personnes à l’aide d’un couteau et d’un bâton, dérobant plusieurs objets de valeur. À la gare de Nivelles, quatre mineurs déjà connus pour des faits de violence ont menacé une victime d’un couteau pour lui extorquer son téléphone. L’un d’eux était en fugue d’une IPPJ. Dans le quartier Nord à Bruxelles, trois autres mineurs ont été interpellés pour vente de stupéfiants et menaces.

Les dix suspects, âgés de 16 et 17 ans et relevant tous du tribunal de la jeunesse francophone de Bruxelles, ont été libérés. Le parquet avait requis des placements en IPPJ, restés sans suite faute de places disponibles. Le recours à des équipes mobiles d’accompagnement éducatif s’est aussi avéré impossible en raison de délais d’attente trop longs.

Selon le parquet, 162 jeunes francophones figurent actuellement sur les listes d’attente des IPPJ en régime fermé et 98 autres attendent une prise en charge par une équipe mobile à Bruxelles.

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“Il ne faut pas espérer voir les fusillades se tarir dans ces conditions. Les déclarations de bonnes intentions, comme celles formulées par le monde politique après la mort de Joe Van Holsbeek en 2006, ne sont plus audibles. Il faut agir“, avertit le procureur.

Et de rappeler que la plupart des jeunes majeurs impliqués dans le trafic de drogue ou les violences armées ont déjà un dossier au tribunal de la jeunesse. “La crédibilité de la justice des mineurs est quasi inexistante et son action est paralysée par l’absence de prise en charge immédiate et concrète des mineurs en conflit avec la loi“, déplore M. Moinil, soulignant le risque de créer un “sentiment de toute-puissance” chez ces jeunes.

“Les déclarations de bonnes intentions, comme celles formulées par le monde politique après la mort de Joe Van Holsbeek en 2006, ne sont plus audibles. Il faut agir. Il est enfin particulièrement consternant de constater que, selon que le jeune en conflit avec la loi soit francophone ou néerlandophone, il est traité de manière tout à fait différente. Car si le manque de places existe parfois au nord également, la situation est bien plus grave au sud du pays, créant ainsi une justice des mineurs à deux vitesses“, conclut le procureur.

Belga