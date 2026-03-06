Le chantier de l’IPPJ de Forest sur le point de reprendre : une ouverture prévue fin 2028, dans un modèle finalement “semi fermé”

Après près d’un an d’arrêt en raison de problèmes administratifs, les travaux de l’IPPJ de Forest dans l’ancien internat Victor Horta sont sur le point de reprendre, a annoncé la ministre de l’Aide à la jeunesse en Fédération Wallonie Bruxelles, Valérie Lescrenier, dans Bonsoir Bruxelles ce jeudi. Espérée pour 2024, l’IPPJ attendue sur la commune – la première en Région bruxelloise – devrait finalement voir le jour fin 2028, avec quelques adaptations.

Pour rappel, il n’existe actuellement pas d’IPPJ (Institution publique de protection de la jeunesse) en Région bruxelloise. Les jeunes Bruxellois sont donc envoyés vers des institutions wallonnes dans lesquelles ils occupent près de la moitié des places. À l’origine, l’IPPJ de Forest ne visait pas à ouvrir davantage de places, mais à soulager les IPPJ wallonnes. Ce ne sera finalement pas le cas : 30 places supplémentaires vont être ouvertes. “On ne parle plus de transfert de prises en charge, mais bien de 30 nouvelles prises en charge“, confirme la ministre qui ajoute que 10 places complémentaires vont aussi être ouvertes en Wallonie, soit un total de 40 nouvelles places, faisant passer le nombre total de places d’accueil en FWB de 245 à 285. Le budget prévu pour l’IPPJ de Forest est de 15 millions d’euros.

Un régime finalement “semi fermé”

À l’origine également, l’IPPJ de Forest était prévue pour fonctionner dans un régime ouvert et extra-muros, c’est-à-dire que les jeunes auraient pu participer à leur scolarité ou à des activités à l’extérieur de l’IPPJ. Le régime sera finalement “intra muros”, annonce la ministre. “Les activités pédagogiques auront lieu au sein même de l’IPPJ, on renforce aussi, au travers de ce modèle, le personnel d’encadrement, ce qui représente un budget supplémentaire de 500.000€ par an. Nous allons également amener des aménagements en termes d’infrastructures, notamment des clôtures autour du site et des badges d’accès qui vont rendre le système finalement à mi-chemin entre le modèle ouvert et le modèle fermé.”

Lorsqu’il était encore question d’un modèle ouvert, les riverains habitant à proximité de cette future IPPJ avaient fait part de leurs craintes de voir ces jeunes sortir librement. “Lorsque les jeunes sortiront, ils seront toujours accompagnés“, assure la ministre. “Cette formule est donc de nature à apaiser les voisins et la commune, dont j’ai pu récemment rencontrer le bourgmestre.”

Les IPPJ, une partie minime des services d’aide à la jeunesse

Chaque année, on comptabilise plus de 40.000 prises en charge de jeunes par les services de l’aide à la jeunesse. Cela concerne environ 25.000 individus, certains pouvant être pris en charge plusieurs fois. Les jeunes délinquants placés en IPPJ par un juge ne représentent en réalité qu’une partie minime de ces individus. “Les jeunes en conflit avec la loi ne représentent que 5% du public qui est pris en charge par l’aide à la jeunesse, les 95% autres sont des mineurs en danger, c’est-à-dire des mineurs qui se trouvent dans une situation familiale compliquée ou pour lesquels il convient, à un moment, d’amener des appuis pour qu’ils puissent vivre leur enfance ou leur adolescence plus sereinement“, détaille Valérie Lescrenier. “Ces accompagnements se font soit en résidentiel, dans le milieu d’accueil du jeune soit, dans les situations plus critiques, en résidence”.

Une campagne vient d’être lancée pour recruter de nouvelles familles d’accueil. “La plus belle réussite quand on est une famille d’accueil est d’apporter tout le bien-être et tout le réconfort dont le jeune en danger a besoin. Mais pour avoir parlé avec des tas de familles d’accueil, on se rend compte que c’est une formule qui fait grandir tout le monde et ça, c’est un beau résultat de société“, conclut la ministre.

■ Une interview de Valérie Lescrenier au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonsoir Bruxelles