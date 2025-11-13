La ministre de l’Aide à la jeunesse promet des actions face à la saturation des IPPJ

Le parquet de Bruxelles a tiré la sonnette d’alarme jeudi après la libération de plusieurs jeunes auteurs d’infractions graves, en raison d’un manque de place en institution pour mineurs délinquants. Il critique un “manque d’action politique” et décrit un “problème structurel qui aggrave la problématique depuis de très nombreuses années”.

La ministre de l’Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles confirme que les faits sont “d’une grande gravité” et indique avoir interpellé son administration, qui doit lui fournir des précisions sut ces situations.

Valérie Lescrenier se dit pleinement consciente de la saturation actuelle des IPPJ mais rappelle que les jeunes en attente de placement ne sont pas laissés sans suivi. Des solutions alternatives existent, décidées par le juge de la jeunesse, sur proposition de l’administration, explique-t-elle.

La ministre ajoute travailler à une optimisation des places dans les IPPJ existantes. Elle évoque plusieurs pistes de solution, dont la mise en autonomie, le renforcement de l’accompagnement par des équipes mobiles sur le lieu de vie ou encore la possibilité de placements dans des services résidentiels agréés de l’Aide à la jeunesse.

Une IPPJ d’une trentaine de places est par ailleurs en construction à Forest, pour une ouverture à l’horizon 2028. La ministre évoque également “une réflexion en cours” pour augmenter le nombre de places en IPPJ via les infrastructures existantes en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Belga