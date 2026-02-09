Le départ d’Edward Still du RSCA a été “une énorme surprise” pour Kenneth Bornauw et la direction du club

Nommé entraîneur intérimaire le dimanche 1er février dernier, Edward Still a déjà quitté Anderlecht pour rejoindre Watford selon les médias spécialisés. Un départ “très inattendu” du côté de Kenneth Bornauw et de la direction anderlechtoise.

“La décision d’Edward a été une énorme surprise pour nous“, a déclaré le CEO du RSCA lundi lors d’un point presse. “Il m’a informé vendredi et nous avons eu plusieurs conversations depuis. Il prend évidemment ses propres décisions. Je lui ai demandé de se concentrer à 100% sur le match à Genk. Cela a toujours été notre intention qu’Edward gère les deux matches de Coupe contre l’Antwerp et celui à Genk. Ce départ est très inattendu.”

Still a remis sa démission dimanche soir après la défaite 2-0 dans le Limbourg. “Il voulait absolument aller à Watford aujourd’hui pour discuter avec la direction. Dans une telle situation, il est logique qu’il donne sa démission. C’est dommage, mais nous voulons travailler avec des personnes qui sont pleinement impliquées. J’ai déjà discuté avec Jérémy (Taravel, le nouvel intérimaire, ndlr.) vendredi et samedi. Le plus important est qu’il soit la meilleure version de lui-même et nous l’avons laissé choisir son staff pour les deux prochains matches.”

En plus d’un nouvel entraîneur, le Sporting devra aussi recruter un nouveau directeur sportif suite au départ d’Olivier Renard, également acté ce lundi. “Normalement, on recrute d’abord un directeur sportif qui se charge ensuite de recruter un entraîneur mais nous avons une urgence à court terme. Je suis persuadé que nous pouvons encore inverser la situation. Nous avons eu des bons moments et de moins bons. Notre objectif reste d’être européens la saison prochaine, que ce soit via le championnat ou la Coupe. Le monde extérieur et les médias nous considèrent comme très vulnérables mais c’est le moment idéal pour reconstruire.”

