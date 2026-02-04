Premières déclarations d’Edward Still en tant qu’entraîneur du RCSA : “Le résultat de demain est ce qui compte le plus”

Edward Still veut rétablir la confiance à Anderlecht après le départ de Besnik Hasi.

Edward Still sera sur le banc pour la première fois en tant qu’entraîneur principal d’Anderlecht jeudi en demi-finale aller de la Croky Cup, à domicile, contre l’Antwerp. L’Anglo-Belge de 35 ans a pris provisoirement les rênes des Mauves après le licenciement de Besnik Hasi, survenu dimanche à la suite de la défaite 2-0 lors du Clasico contre le Standard.

Still, qui était depuis l’été dernier l’assistant de Hasi, est revenu mercredi lors de sa toute première conférence de presse à Anderlecht, sur le départ “très émouvant” du Kosovar. “Lundi, nous avons parlé quelques minutes après avoir appris la nouvelle“, a confié Still. “On vit et travaille ensemble sept jours sur sept, donc ces six à sept derniers mois, nous avons créé un lien très fort. Dès le début, nous avons eu un contact très ouvert et honnête, et nous avons très bien collaboré“.

Still veut rétablir la confiance et raviver la flamme au Lotto Park. “Je suis ici pour le club et pour les joueurs, donc je suis très calme, mais totalement concentré sur le match de demain. On ne joue pas une demi-finale de Coupe chaque semaine. Remporter un trophée à nouveau est très important pour les joueurs. Retrouver la confiance sur le terrain ne sera certainement pas totale contre l’Antwerp. Nous allons devoir progresser pas à pas pendant le match. J’espère aussi que les supporters seront avec nous dès demain. Chaque victoire est un pas vers la stabilité, donc le résultat de demain est ce qui compte le plus“.

Belga – Photo : Belga Image