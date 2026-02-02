Jupiler Pro League : Anderlecht se sépare de Besnik Hasi, Edward Still assurera l’interim

“Le club tient à remercier Besnik Hasi pour son engagement et son dévouement. Edward Still prendra temporairement la tête de l’équipe première, en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur principal”, ajoute le communiqué des Mauves, 4es en Jupiler Pro League.

Besnik Hasi, 54 ans, était revenu sur le banc d’Anderlecht en mars 2024 à la suite du limogeage de David Hubert après un premier passage entre 2014 et 2016. La saison dernière, il avait mené Anderlecht à la 4e place en championnat et perdu une finale de Coupe de Belgique contre le Club Bruges.

Confirmé dans ses fonctions l’été dernier, Hasi a finalement été remercié à la suite d’une série de mauvais résultats et une défaite au Standard dimanche soldant un bilan de 5 points sur 21. Cette saison, il affiche un total de 15 victoires, 8 partages et 9 défaites en 32 rencontres toutes compétitions confondues.

Anderlecht occupe certes toujours la 4e place au classement avec 36 points mais sent le souffle de La Gantoise (33), Charleroi (33) et Malines (33) dans sa nuque. Il est aussi à 8 points du Club Bruges, 9 de St-Trond et 13 de l’Union, son voisin bruxellois, solide leader.

Le RSCA est malgré tout encore en lice en Coupe où il accueille l’Antwerp jeudi (20h30) en demi-finale aller.

Passé par Anderlecht comme joueur, Hasi avait débuté sa carrière d’entraîneur au Parc Astrid en 2014 après cinq années comme assistant d’Ariel Jacobs puis de John van den Brom, décrochant un titre de champion en 2014. Après son départ du Sporting en 2016, il a dirigé le Legia Varsovie, l’Olympiacos, Al-Raed, Al-Ahlin et Malines.

