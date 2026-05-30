Brussels Urban Sessions: le basket 3×3 s’invite en plein coeur de Bruxelles

En plein cœur de Bruxelles, les Brussels Urban Sessions ont mis le basket à 3 contre 3 à l’honneur dans le cadre de son évènement TakeOver à la place du Congrès.

Ici, pas de terrain complet ni de longues phases de jeu. Les trois joueurs par équipe, ont douze secondes pour marquer et un seul panier. Forcément, des matches plus rapides, plus intenses et plus spectaculaires qu’à cinq contre cinq.

Un format urbain qui séduit de plus en plus de pratiquants puisque pour la 2e participation du basket aux “Urban Sessions”, 18 équipes étaient engagées dans la compétition, ouverte à partir de 16 ans. Parmi elles, des potes venus profiter, taper la balle ou se jauger.

Une mise en bouche avant le grand week-end des Urban Sessions, du 11 au 13 septembre, qui s’empareront cette fois du parc du Cinquantenaire pour transformer la capitale en véritable scène de sports urbains.