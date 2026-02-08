Jupiler Pro League : Genk n’a pas tranquillisé Anderlecht en s’imposant 2 à 0 face aux Mauves

Le Racing Genk a poursuivi sa bonne série en battant Anderlecht 2-0 dans le cadre de la 24e journée du championnat de Belgique de football dimanche. Yira Sor (69e) et Robin Mirisola (84e) ont permis aux Limbourgeois (32 points, 8e) de revenir à un point de top 6. Anderlecht, qui n’a pas encore gagné en championnat en 2026, reste 4e (36 points).

Vu la forme ascendante de son équipe, Nicky Hayen n’a rien changé à son onze de départ. Par contre, Edward Still a procédé à quatre changements. Le coach intérimaire anderlechtois a relégué sur le banc Thorgan Hazard et Adriano Bertaccini et s’est passé de Moussa Diarra au profit d’Yari Verschaeren, du nouveau venu Coba Da Costa et Mihajlo Ilic. Suspendu, Nathan De Cat a été remplacé par Enric Llansana.

Avec Aaron Bibout en pointe soutenu par Junya Ito et Yaimar Medina et le trio offensif au milieu de terrain Bryan Heynen, Konstantinos Karetsas et Daan Heymans, Genk a dominé la première partie des débats. Mais les Limbourgeois n’ont pas profité de leur supériorité parce que Bibout a enlevé sa reprise de la tête (3e) et qu’une frappe de Zakaria El Ouahdi a atterri sur les poings de Colin Coosemans (5e). En misant surtout sur le physique, Anderlecht a alors complètement ralenti le rythme et Tobias Lawal n’a arrêté qu’un tir insidieux de Verschaeren (35e).

Après la pause, les Mauves se sont positionnés plus haut sans prendre plus de risques. Pour mettre fin à une période moins euphorique, Hayen a lancé Sor et Steuckers à la place d’Ito et Medina. Ces changements se sont révélés importants: lancé dans la profondeur, Sor a dépassé tout le monde avant de lober Coosemans (69e, 1-0) et Steuckers a déposé le ballon sur la tête de Mirisola (84e, 2-0).

