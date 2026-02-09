Jupiler Pro League : Anderlecht se sépare de son directeur technique Olivier Renard

Anderlecht a mis un terme à sa collaboration avec son directeur technique Olivier Renard, a annoncé le club bruxellois lundi au lendemain de la défaite 2-0 à Genk en championnat. L’entraîneur intérimaire Edward Still quitte aussi le club “pour relever un nouveau défi en tant qu’entraîneur principal dans un club étranger”.

Renard, 46 ans, avait rejoint le RSCA en octobre 2024 pour remplacer le Danois Jesper Fredberg au poste de directeur sportif. Une de ses premières décisions avait été de remercier David Hubert de son poste d’entraîneur en mars 2025 pour nommer Besnik Hasi, finalement remercié le dimanche 2 février dernier après une défaite 2-0 dans le Clasico au Standard.

L’ancien gardien de Charleroi, du Standard et de Malines avait ensuite été nommé Chief Technical Officer après la restructuration de l’organigramme du club et la nomination de Tim Borguet comme Chief Sports Officer. Le RSCA précise que “la recherche d’un nouveau directeur sportif est en cours”.

Nommé intérimaire suite au limogeage d’Hasi, Edward Still a accepté une offre d’un club étranger pour devenir entraîneur principal. Le Brabançon wallon est pressenti du côté de Watford en deuxième division anglaise selon les médias spécialisés.

Jérémy Taravel reprend le rôle d’entraîneur intérimaire pour le déplacement à l’Antwerp jeudi en demi-finale retour de la Coupe de Belgique “​en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur principal”.