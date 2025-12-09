Le comité P enquêtera sur l’action de la police durant les manifestations nationales

La commission parlementaire de suivi du comité P a demandé à l’organe de contrôle de la police de mener une enquête sur l’action policière durant les dernières manifestations nationales organisées contre la politique du gouvernement à l’appel des syndicats. Elle veut également que la lumière soit faite à propos des comportements dénoncés par la CGSP à la fin octobre.

“A la demande du groupe PS, la Chambre charge le Comité P d’enquêter sur les événements, les violences et les plaintes survenues lors des dernières manifestations et les dénonciations de la CGSP-ALR Bruxelles. Un rapport sera fait au Parlement”, a annoncé le député Khalil Aouasti sur X.

Le 14 octobre, notamment, de nombreuses voix s’étaient élevées pour s’indigner de la façon dont la police était intervenue pour disperser des manifestants. Le 31 octobre, le syndicat socialiste a réclamé la mise sur pied d’une commission d’enquête. Il a dénoncé des faits d’une “gravité extrême” survenus lors de manifestations les 2 et 14 octobre, ainsi que durant une expulsion de sans-papiers le 17 octobre. Il a également critiqué l’utilisation de la technique de la “nasse” (encerclement des manifestants) et des gaz lacrymogènes qui auraient été lancés dans des zones fermées, sur des personnes déjà immobilisées.

