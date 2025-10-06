Ecolo et Groen dénoncent la “brutalité policière” après les manifestations de jeudi

Les partis Ecolo et Groen vont interpeller le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin ainsi que le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close au sujet des affrontements survenus entre policiers et manifestants jeudi dernier lors des manifestations en soutien de la flottille humanitaire pour Gaza. Les deux formations politiques l’ont indiqué dans un communiqué lundi.

Ecolo et Groen dénoncent la “brutalité policière” et réclament des réponses. La police avait procédé à quatre arrestations judiciaires et certains témoins avaient rapporté l’usage de la force par les forces de l’ordre. “Rajae Maouane interpellera le bourgmestre Philippe Close et le ministre de l’Intérieur: des réponses doivent être données, et surtout, cette répression doit cesser immédiatement“, a précisé le communiqué. “Manifester est un droit fondamental en démocratie”, ont rappelé Ecolo et Groen. “Et pourtant, ce 2 octobre, nous avons vu l’inacceptable lors des manifestations de soutien aux flottilles pour Gaza: des policiers gazant des manifestants en fuite, des citoyennes et citoyens pourchassés alors qu’ils ne faisaient qu’exercer leur droit légitime. C’est intolérable.”

Les deux partis estiment que les agissements policiers de jeudi s’inscrivent dans une tendance plus large de dérive et de violence “qui s’installe et s’aggrave de semaine en semaine.” “Nous exigeons clarté et transparence sur ce qui s’est passé. Nous voulons la vérité, pas des justifications creuses, comme avancées ces derniers mois à chaque fois que la police a agi de façon disproportionnée et illégale.” Les autorités locales ixelloises, bourgmestre et police, seront aussi questionnées à ce sujet.

Belga – Photo Belga