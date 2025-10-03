“Le climat, si vous ne vous en occupez pas, il vous rattrapera”, affirme Jean-Luc Crucke

Alors que le conclave budgétaire s’ouvre dans un climat d’économies, le ministre fédéral de la Mobilité et du Climat, Jean-Luc Crucke (Les Engagés), reconnaît la complexité de l’exercice. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

En cause ? La hausse des taux d’intérêt, les contraintes budgétaires accrues et un gouvernement aux sensibilisations politiques très diverses.

Sur le climat, alors qu’une marche citoyenne est prévue ce week-end, le ministre répond aux critiques : “Dire que le climat est l’oublié de l’Arizona, c’est faux et trop facile. Le gouvernement s’est engagé à respecter l’accord de Paris et les obligations européennes”, rappelle Jean-Luc Crucke.

Ainsi, la Belgique vise 33% d’énergies renouvelables d’ici 2030, contre environ 22% actuellement. “Oui, il y a du retard sur certains aspects, mais pas partout. Le vrai problème, c’est la régionalisation du climat. Les compétences sont à 85% aux mains des régions et 15% aux mains du fédéral. C’est d’une stupidité sans nom”, fustige le ministre.

Alors que le plan climat est toujours bloqué, il déplore que les Régions ne communiquent pas ce qu’elles ont prévu de faire avec l’argent. “Bruxelles réclame un CodeCo, mais en présentiel. C’est encore perdre quelques jours. Jean-Luc Crucke regrette que ce dossier polarise la gauche et la droite alors que c’est un dossier qui a “besoin de passion surement, de raison encore plus et de volonté”. “Le climat, si vous ne vous en occupez pas, il vous rattrapera”, rappelle le ministre.

RER pour 2034

Sur le RER entre Bruxelles et Nivelles, il confirme que la mise en service est prévue pour 2034. “C’est une date ferme. On a trouvé une solution pragmatique, les fonds sont là, les travaux vont pouvoir reprendre”. Selon lui, certaines lignes seront prêtes plus tôt, et l’objectif reste évidemment de décarboner la mobilité.

Enfin, à propos des trottinettes électriques, le ministre annonce des mesures avant la fin de la législature, notamment le port du casque obligatoire et l’immatriculation. “Ce dossier relève de la sécurité et de la santé. Aujourd’hui, on ne peut pas fermer les yeux sur les chiffres des accidents de trottinettes électriques et la gravité en terme physique”, conclut-il.

■ Interview de Jean-Luc Crucke (Les Engagés), ministre fédéral de la Mobilité et du Climat au micro de Fabrice Grosfilley