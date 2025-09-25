La ligne RER Bruxelles-Nivelles a un nouvel horizon : 2034

Le ministre fédéral de la Mobilité Jean-Luc Crucke, le CEO d’infrabel, Benoît Gilson, le Premier échevin de Linkebeek, Damien Thiery, et Benjamin Daro, conseiller communal et représentant le comité des riverains, ont paraphé jeudi l’accord qui fera sauter le verrou du projet de ligne RER Bruxelles-Nivelles, à hauteur de Linkebeek.

Selon le CEO d’Infrabel, la ligne RER Bruxelles-Nivelles sera achevée en 2034. Le budget de 902 millions d’euros prévu en 2018 lors de la relance du projet a entraîné l’apparition d’un besoin de financement supplémentaire estimé entre 200 et 300 millions en 2025. Celui-ci est lié à l’évolution du contexte économique (indexation supérieure aux 2% prévus, retards dans la délivrance des permis, et conjoncture favorable aux entrepreneurs).

Infrabel a “identifié des leviers d’optimisation pour la planification et l’organisation des chantiers, tout en réévaluant les coûts des projets RER. Les financements nécessaires à la poursuite des travaux sont désormais intégrés au Plan Pluriannuel d’investissements 2023-2032 sans mobilisation de moyens supplémentaires de l’État”. Il se confirme que la commune de Linkebeek a marqué son accord sur un moratoire de 12 ans à la mise à quatre voies pour lever un blocage de plus de 20 ans du projet de ligne RER Bruxelles-Nivelles. Cet accord a été approuvé également par les ministres régionaux de la Mobilité, a précisé jeudi Jean-Luc Crucke.

A Linkebeek, il prévoit pour au moins 12 ans un moratoire à la mise à 4 voies de cinq axes ferroviaires caractérisant le réseau RER dans un rayon de 30 km autour de Bruxelles, sur le tronçon séparant la gare d’Holleken de celle d’Uccle-Moensberg. Pour que la capacité puisse être offerte, la gare de Linkebeek située à 700 mètres sera fermée et son parking sera relié à celle d’Uccle-Moensberg par une voie cyclo-piétonne à créer.

